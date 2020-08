Landau – Einbruch in Gaststätte im Schillerpark

Speyer-Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Termin ist schon gesetzt und der Gegner steht auch fest. Am vergangenen Freitag wurde der Pokalwettbewerb der Damen Basketball Bundesligen (DBBL) für die Saison 2020/2021 per Livestream ermittelt. Die TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt sind durch ein Freilos direkt in die 2. Runde gerutscht. Das Spiel gegen die SG Weiterstadt findet voraussichtlich am 17./18.10.2020 ... Mehr lesen »