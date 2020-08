Heidelberg – Die Sommerbühne wird verlängert ! Auch im September viel Programm-Open-Air

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die im Juli eingeweihte Sommerbühne des Karlstorbahnhofs hat sich zu einem der beliebtesten Veranstaltungsorte des Sommers entwickelt. Nun ist klar: Die Bühne darf bis Ende September stehen bleiben. So oft es das Wetter erlaubt, finden Konzerte, Kabarett und vieles mehr somit weiterhin in Biergartenatmosphäre vor dem Karlstorbahnhof statt.

Blues, Jazz, Hip Hop, Indie-Folk, westafrikanische Rhythmen, elektronisches oder auch Kabarett: Das Karlstorbahnhofprogramm bietet im September wieder jede Menge Abwechslung. Bei gutem Wetter unter freiem Himmel, bei Regen im Saal des Karlstorbahnhofs und natürlich immer unter Beachtung der geltenden Abstandsregeln.

Den Anfang macht am Donnerstag, 03. September das Heidelberger Kollektiv Fat Tea, das bei freiem Eintritt eine seiner berüchtigten Jam-Sessions auf die Bühne bringt. Die Afrikatage Heidelberg-Mannheim präsentieren einen Tag später den Kora-Virtuosen Aziz Kuyateh und das Groove Syndicate. Am 05. September zeigen Alex Auer & The Detroit Blackbirds wie viel Blues im Rhein-Neckar-Delta steckt.

Das Konzert des australischen Indie Folk-Musikers Stu Larsen am 07. September ist bereits jetzt fast ausverkauft. Ganz frisch im Verkauf und bereits heiß begehrt sind die Karten für die Release-Show von Toni-L zur finalen Veröffentlichung seiner aktuellen 7-Inch Serie. Die Show findet passend zum Geburtstag der Hip Hop Legende am 11. September auf der Sommerbühne statt.

In der zweiten Monatshälfte ist der englische Jazz-Pianist Anthony Strong für einen seltenen Solo-Abend zu Gast (18. September), Kabarettist Jürgen Becker nimmt den Kapitalismus unter die Lupe (19. September) und das deutsch-kanadische Duo Marla & David Celia lädt ein, das 50-jährige Jubiläum von Neil Young’s wegweisendem Album „After the Goldrush“ zu feiern (24. September). Den Faden zur Musik der späten 60er und frühen 70er Jahre greift am 28. September auch der norwegische Folk-Barde Moddi auf: Mit ansteckendem Enthusiasmus und bestechender Präsenz ist der Norweger ein Vorreiter der neuen Generation politischer Folk-Sänger*innen.

Karten sind erhältlich unter www.karlstorbahnhof.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Das vollständige Programm gibt es unter www.karlstorbahnhof.de

Die Sommerbühne des Karlstorbahnhofs wurde am 11. Juli 2020 eröffnet. Konzerte, Theater, Mitmach-Angebote und vieles mehr laden dazu ein, Kultur endlich wieder live zu genießen. Auf dem Vorplatz des Karlstorbahnhofs direkt am S-Bahnhof Altstadt können bis zu 100 Personen in Biergartenatmosphäre Platz finden. Für die Konstruktion einer mobilen Bühne hat die Heidelberger Plakatierungsfirma Plak’n’Play einen alten LKW-Oldtimer zur Verfügung gestellt. Singhalesisches Soulfood gibt es am Foodtruck von Hase im Mond – mit freundlicher Unterstützung von Löffelmeter, dem Heidelberger Gastroguide. Wir danken der Stadt Heidelberg für die Verlängerung der Genehmigung zur Nutzung des Karlstorbahnhof-Vorplatzes. Die Sommerbühne wird ermöglicht durch die Förderung des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg im Rahmen des „Kultur Sommer 2020“.