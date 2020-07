Landau – Waldbrände im Bereich Mittelberg/An der Wegscheid-Kripo ermittelt wegen Brandstiftung

Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar

Aufgrund der drei zurückliegenden Waldbrände im Zeitraum vom 21.06.2020 – 01.07.2020 im Bereich Mittelberg/An der Wegscheid ermittelt die Polizei wegen vorsätzlicher Brandlegung. Zeugen die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Bergzabern, Tel. 06343 93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Am 01.07.2020 um 15:42 Uhr kam es in einem Waldstück im Bereich Mittelberg/An der Wegscheid zu einem Waldbrand. Hierbei brannten etwa 200 qm Wald ab. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Personen kamen hierbei nicht zu Schaden. Bereits am 27.06.2020 kam es dort zu einem Brand. Derzeit ist die Brandursache unklar.