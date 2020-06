Ludwigshafen – Weinflasche weg und Führerschein weg

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Weinflasche weg und Führerschein weg – Am Freitagmittag um 14:30 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein PKW-Fahrer die Achtmorgenstraße in Fahrtrichtung Eichenstraße befuhr und eine Weinflasche aus dem Fahrerfenster warf. Als dieser vom Zeugen angesprochen wurde, konnte beim Fahrer starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Während der Zeuge die Polizei verständigte, setzte der 60-jährige Fahrer aus Ludwigshafen seine Fahrt fort. Die verständigten Polizeibeamten konnten das Fahrzeug und den verantwortlichen Fahrer an der Wohnanschrift antreffen. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,29 Promille. Der Fahrer wurde anschließend auf die Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

