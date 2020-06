Landau – Aktuelle Öffnungszeiten für die Annahmestellen für Grünabfälle im Landkreis Südliche Weinstraße

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar.

Auf Grund

 der Wiederöffnung des WertstoffWirtschaftszentrums (WWZ) Nord bei Edesheim am 25.5.2020

 sowie der um einen Monat verlängerten Ausweitung der Öffnungszeiten der Grünabfallannahmestelle in Steinfeld (diese ist auch im Juni noch jeden Samstag geöffnet),

 der nunmehr vollständigen Wiederöffnung der Grünannahmestelle in Kirrweiler

 und der Schließung der zwischenzeitlich neu eingerichteten Annahmestelle der Fa. Span-Service in Edenkoben nach dem 13.6.2020 fassen wir die derzeit geltenden Öffnungszeiten aller acht bzw. ab Mitte Juni noch sieben im Landkreis betriebenen Einrichtungen, bei denen Grünabfälle abgegeben werden können, in der nachfolgenden Übersicht zusammen:



Aktuelle Öffnungszeiten von Grünabfallannahmestellen, Stand ab Juni 2020:

WertstoffWirtschaftszentrum (WWZ) Nord (wieder geöffnet seit 25.5.2020) an der L 516 zwischen Landau und Edesheim, gegenüber der Einmündung nach Roschbach Montag bis Freitag von 7:00 Uhr bis 17:00 Uhr durchgehend jeden 1. und jeden 3. Samstag eines Monats von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr WertstoffWirtschaftszentrum (WWZ) Süd an der B 38 zwischen Ingenheim und Niederhorbach Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr durchgehend jeden 2. und jeden 4. Samstag eines Monats von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Span-Service Holzlogistik GmbH in Annweiler-Gräfenhausen

Am Mettenbacher Hof 5

Freitag, 13:00 Uhr – 17:30 Uhr

Samstag, 9:00 Uhr – 13:00 Uhr

Span-Service Holzlogistik GmbH in Edenkoben (nur noch bis inkl. 13.6.2020 geöffnet) Industriering 20 a Samstag, 6.6.2020 und 13.6.2020.9:00 Uhr bis 13:00 Uhr, danach geschlossen

Fa. Jeanine Rieger, Rohrbach

an der A 65 Anschlussstelle Rohrbach

Dienstag und Donnerstag 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Samstag 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr

Kläranlage Offenbach

östlich der Hochstadter Straße zwischen Ortslage Offenbach und Neumühle

Montag, 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Samstag, 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Kläranlage Steinfeld (im Juni noch jeden Samstag geöfnet)

Ecke Wengelspfad/Albrechtser Ring

im kompletten Monat Juni jeden Samstag, 09:30 Uhr bis 11:30 Uhr (erweitert gegenüber der Veröffentlichung im SÜW-WertstoffWegweiser 2020 nur jeden 1. und 3. Samstag)



Kläranlage Kirrweiler

Unterried

Montag, 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Mittwoch, 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr und

Samstag, 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Damit hat die Annahmestelle Kirrweiler ab Juni wieder zu den Zeiten geöffnet, wie sie im WertstoffWegweiser angegeben sind.