Mannheim – Der Deutsche Fußball Bund (DFB) hat die Spieltage 30 bis 34 in der 3. Liga zeitgenau angesetzt

Die Blau-Schwarzen treten gegen Viktoria Köln (6. Juni) und die SG Sonnenhof Großaspach (20. Juni) jeweils an einem Samstag zu Hause an. Die Partie gegen den FC Bayern München II (Sonntag 14. Juni) rundet den 32. Spieltag ab. Auswärts treffen die Waldhöfer dienstags (9. Juni) auf den Halleschen FC und eine Woche später am Mittwoch (17. Juni) geht es zur Spielvereinigung Unterhaching.

Das nächste 3. Liga-Spiel nach dem Neustart wegen der Coronavirus-Pandemie bestreitet der SV Waldhof Mannheim am Samstag, den 30. Mai um 14 Uhr, zu Hause gegen den KFC Uerdingen 05. Die Waldhöfer liegen als Aufsteiger nach dem 27. Spieltag mit 44 Punkten auf dem hervorragenden zweiten Tabellenplatz in der 3. Liga hinter dem Spitzenreiter MSV Duisburg mit 47 Zählern. Der KFC Uerdingen ist mit 39 Punkten Tabellenelfter.

Die Spiele (30. bis 34. Spieltag) vom SV Waldhof Mannheim in der Übersicht:

• 30. Spieltag: Samstag, 06.06.2020 um 14:00 Uhr : SV Waldhof Mannheim – FC Viktoria Köln

• 31. Spieltag: Dienstag, 09.06.2020 um 20:30 Uhr : Hallescher FC – SV Waldhof Mannheim

• 32. Spieltag: Sonntag, 14.06.2020 um 17:00 Uhr : SV Waldhof Mannheim – FC Bayern München II

• 33. Spieltag: Mittwoch, 17.06.2020 um 19:00 Uhr : Spvgg Unterhaching – SV Waldhof Mannheim

• 34. Spieltag: Samstag, 20.06.2020 um 14:00 Uhr : SV Waldhof Mannheim – SG Sonnenhof Großaspach

Text : Waldhof Mannheim und Michael Sonnick