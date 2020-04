München – Oktoberfest abgesagt

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Kontinuität am Hardtwald. Mit Geschäftsführer Volker Piegsa und dem Sportlichen Leiter Mikayil Kabaca verlängert das Führungsteam seine Verträge beim SV Sandhausen. Der SV Sandhausen setzt in schwierigen Zeiten auf Kontinuität in der Führungsetage. Sowohl Geschäftsführer Volker Piegsa als auch der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca verlängerten vorzeitig ihre Verträge in der Kurpfalz. „Volker Piegsa ... Mehr lesen »