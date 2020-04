Mannheim – ABSAGE des CSD Rhein-Neckar 2020

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Schweren Herzens müssen wir Euch leider mitteilen, dass der diesjährige Christopher-Street-Day, wie er bisher geplant war, unter den aktuellen Umständen leider so nicht stattfinden kann.Dies teilte Sabrina Brunk, Vorstandsmitglied und Pressesprecherin des CSD Rhein-Neckar e.V.mit.

Aufgrund der Anordnung Großveranstaltungen vorerst bis zum 31. August 2020 abzusagen, ist hiervon leider auch unser CSD in Mannheim betroffen. Zum Schutze der Gesundheit aller* und aus Respekt den Schwächeren in unserer Gesellschaft gegenüber ist dies derzeit wohl die einzig sinnvolle Entscheidung.

Eingereiht in die Riege unserer Mitstreiter*innen anderer CSD´s in Deutschland und weltweit, zeigen wir uns hiermit solidarisch und treffen gemeinschaftlich diese schwere Entscheidung.Uns ist es wichtig trotz dieser außergewöhnlichen Zeiten unsere Forderungen publik zu machen und sichtbar zu sein! Gemeinsam mit der Stadt Mannheim und der Metropolregion werden wir Farbe bekennen und aktiv sein.

Im Hinblick auf den bevorstehenden „IDAHOBIT“ (Internationaler Tag gegen Homo-, Bi- und Transphobie) am 17. Mai 2020 sind gemeinsame Aktionen mit unseren Partnervereinen aus der Metropolregion geplant, die trotz Auflagen möglich sind.

Diesen Plan verfolgen wir auch für die Prideweek im August vom 01. – 08.08.2020.

Quelle: CSD Rhein-Neckar e.V.

