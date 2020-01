Dannstadt-Schauernheim – Travailler la pâte – Backen auf Französisch

Dannstadt-Schauernheim/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag, 23.01.2020, findet von 17:30 bis 21:00 Uhr der Kurs „Travailler la pâte – Backen auf Französisch“ in Dannstadt-Schauernheim, Kurpfalzschule, Küche, statt..Travailler la pâte – Backen auf Französisch: eine Kombination aus einem Backkurs und einem Konversationskurs in französischer Sprache. Vous aimez la langue française? Vous aimez la cuisine française? Durant ce stage vous avez la chance de combiner les deux. Nous préparons huit recettes d´origine française pour en fabriquer des produits de patisserie comme une terrine, une tarte, un gratin et des galettes. En même temps nous parlons ensemble français (Présentations des recettes, quelques jeux de vocabulaire, conversation en groupes de cuisine, etc).

Les recettes sont toutes écrites en Français. Nous apprennons aussi le vocabulaire de cuisine. Degustations comprises. Veuillez emporter une serviette, un stylo, une boisson et des recipients pour y mettre les restes à emporter. Gefällt Ihnen die französische Sprache? Mögen Sie französische Küche? Während dieses Kurses haben Sie die Möglichkeit, beides zu kombinieren.

Wir bereiten acht Rezepte französischer Herkunft vor, um Gebäck wie eine Terrine, eine Tarte, ein Gratin und Kuchen herzustellen. Gleichzeitig sprechen wir zusammen Französisch (Rezept-Präsentationen, einige Vokabelspiele, Konversation in Kochgruppen, etc.).

Die Rezepte sind alle auf Französisch geschrieben. Wir lernen auch das Kochvokabular. Verkostung inklusive. Bitte ein Handtuch, einen Stift, ein Getränk und Behälter zum Mitnehmen der restlichen Leckereien mitbringen. Eine Lebensmittelpauschale von 10 EUR pro Person wird vom Dozenten direkt eingesammelt. Vorkenntnisse in Französisch auf B1 Niveau sind empfehlenswert. Informationen und Anmeldung erhalten Interessierte bei der vhs Dannstadt-Schauernheim, Tel. 06231/401-144 oder unter www.vhs-rpk.de.