Ludwigshafen – Gefährliche Körperverletzung

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntagabend (14.04.2024), gegen 20:50 Uhr, gerieten ein 23- und ein 25-Jähriger am Goerdelerplatz in Streit. Die zunächst verbale Auseinandersetzung eskalierte und der 23-Jährige schlug dem 25-Jährigen mit einer Tasse auf den Kopf. Im weiteren Verlauf mischten sich weitere Personen in die Auseinandersetzung ein, welche durch die eintreffenden Polizeikräfte getrennt werden konnten. Der 25-Jährige wurde durch den Schlag verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch der 23-Jährige verletzte sich an den Splittern der Tasse leicht. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

