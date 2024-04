Mannheim – Einbrecher verursachen im Recyclinghof mehrere tausend Euro Schaden – Zeugenaufruf

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Zeit von Mittwoch, 16:00 Uhr bis Donnerstagmorgen, 07.20 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Recyclinghof in der Straße Im Morchhof. Es wurden mehrere Container und Garagen aufgehebelt um hieraus verschiedene Schrott-Elektroartikel zu entwenden. Hierbei gingen die Täter so rabiat vor, dass ein hoher Sachschaden an den Containern selbst von mehreren tausend Euro im fünfstelligen Bereich entstand. Der Wert des Diebesgutes hingegen beläuft sich lediglich auf einen niedrigen Betrag von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 0621/833970, beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu melden.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail