Ludwigshafen – Verpuffung in Lackiererei – Korrektur- und Nachtragsmeldung

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Korrektur: Der Verletzte ist 30 Jahre alt und nicht wie in der Ursprungsmeldung irrtümlich angegeben 39 Jahre alt. Erste Ermittlungen der Polizei Ludwigshafen nach der Verpuffung am 11.04.2024 in einer Lackiererei im Limburgerhofweg ergaben, dass der 30-Jährige eine zuvor benutzte Schlagbohrmaschine mit Benzin befüllen wollte. Hierbei kam es zu einer Verpuffung und zu einem Brand. Der 30-Jährige konnte das Feuer selbstständig löschen und Hilfe rufen. Er wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen, Verbrennungen in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise auf ein Einwirken oder Verschulden Dritter liegen derzeit nicht vor.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail