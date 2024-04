Edenkoben – Verlorene Eisenstange auf der #B9 sorgt für erhebliche Verkehrsbeeinträchtigung

Edenkoben / südliche Weinstraße / Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Eine kilometerlange Spur aus ausgelaufenen Betriebsstoffen sorgte in der Südpfalz am Mittwochnachmittag für erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen im Feierabendverkehr. Gegen 16:30 Uhr wurde der Polizei Germersheim eine verlorene Eisenstrange auf der B 9 in Fahrtrichtung Speyer kurz vor der Ausfahrt zur B 272 gemeldet. Eine VW-Fahrerin konnte der etwa 2,5m langen Eisenstange nicht mehr ausweichen und überfuhr diese. Hierdurch beschädigte sie ihr Fahrzeug am Unterboden so sehr, dass jede Menge Betriebsstoffe austraten. Die Öl-/ Dieselspur zog sich im Anschluss von der B 9 über die B 272, über Freimersheim, Altdorf und Venningen bis nach Edenkoben. Hier blieb das Pannenfahrzeug in der Eisenbahnunterführung Edenkoben liegen. Aufgrund der immensen Straßenreinigungsarbeiten staute sich der Verkehrs teils erheblich. Sowohl die Polizei als auch die Straßenmeisterei war mit mehreren Fahrzeugen auf dem gesamten Streckenverlauf im Einsatz.

