Im Haus der Jugend Heidelberg wird getanzt und getauscht – Die Programm-Highlights im April

Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Kreisvolkshochschule Südliche Weinstraße freut sich über das große Interesse an dem bevorstehenden Vortrag „Vorsorge im Ernstfall“, der in Kooperation mit dem SKFM Betreuungsverein für den Landkreis Südliche Weinstraße e. V. am Montag, 15. April, von 18 bis 19.30 Uhr in … »