Kaiserslautern – FCK trifft im Pokalfinale auf Bayer Leverkusen

Kaiserslautern – Der 1. FC Kaiserslautern trifft im Endspiel vom DFB-Pokal auf den Bundesliga-Spitzenreiter Bayer 04 Leverkusen. Die Leverkusener zogen mit einem souveränen 4:0-Heimsieg (Halbzeit 3:0) gegen Fortuna Düsseldorf ins Pokalfinale nach Berlin ein. Das Bayer-Team von Trainer Xabier Alonso ging bereits in der 7. Minute durch Jeremie Frimpong mit 1:0 in Führung. Amine Adli erhöhte in der 20. Minute auf 2:0 und Nationalspieler Florian Wirtz sorgte mit seinen zwei Treffern für den 4:0-Endstand.

Das Finale vom DFB-Pokal wird am Samstag, 25. Mai um 20 Uhr, im Berliner Olympiastadion ausgetragen. Klarer Favorit ist Bayer 04 Leverkusen, die bisher einmal 1993 den DFB-Pokal gewannen. Der 1. FC Kaiserslautern stand 2003 das letzte Mal im Pokalfinale in Berlin und feierte bisher 1990 und 1996 zwei Pokalsiege.

Vor dem Pokalfinale spielt der FCK erneut in Berlin, denn am Samstag, 11. Mai um 13 Uhr, findet das Rückspiel in der 2. Bundesliga statt. In Berlin hatten die Roten Teufel das Viertelfinale im DFB-Pokal am 31. Januar gegen Hertha BSC mit 3:1 gewonnen.

Weitere Informationen über den 1. FC Kaiserslautern gibt es unter www.FCK.de.

Text Michael Sonnick

Foto : Das DFB-Pokalfinale findet am Samstag, 25. Mai um 20 Uhr, im Berliner Olympiastadion statt (Foto Michael Sonnick)

