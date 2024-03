Ludwigshafen – Altkleidersammlung der KAB Maudach am 13. April

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Platz schaffen im Kleiderschrank

Altkleidersammlung der KAB Maudach am 13. April

Die KAB Maudach bittet wieder um Altkleider-Spenden. Gut erhaltene Schuhe und Kleider können am 13. April 2024 von 9 Uhr bis 12 Uhr im Pfarrzentrum St. Michael (Ludwigshafen-Maudach) abgegeben werden.

Spender*innen sind ab 10:30 Uhr zu einem Kaffee und Berliner eingeladen. Die KAB Maudach bittet dazu um Anmeldung per E-Mail an KAB. Maudach@gmx.de

Kath. Stadtdekanat Ludwigshafen

