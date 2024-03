Ludwigshafen – Terminübersicht der CDU Ludwigshafen

Freckenfeld / Landkreis Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Aus bislang unbekannter Ursache kam es am 24.03.2024 gegen 12:00 Uhr in der Hauptstraße in 76872 Freckenfeld zu einem Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Bei dem Brand verstarb die 71-jährige Bewohnerin der Wohnung. Eine 62-jährige Bewohnerin des Hauses kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. ... Mehr lesen »