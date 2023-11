Rhein-Pfalz-Kreis – Feuerwehr bei Dehnfugenbrand in Maxdorf im Einsatz

Rhein-Pfalz-Kreis – Maxdorf / Metropolregion Rhein-Neckar – Heute morgen wurde die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Maxdorf zu einem Dehnfugenbrand in der Kirchenstraße in Maxdorf gerufen.



Zwischen zwei Gebäuden brannte, bzw. brennt immer noch, dass Dehnmaterial auf einer Länge von ca. 9m. Die Brandursache dürften Schweißarbeiten sein, die am Samstag durchgeführt wurden. Die Kirchenstraße ist aktuell gesperrt. Die Löscharbeiten werden sich voraussichtlich bis in die Nachmittagsstunden erstrecken.

Die Feuerwehr war mit 35 Einsatzkräften und 8 Fahrzeugen vor Ort. Ebenfalls im Einsatz waren Rettungskräfte.