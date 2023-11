Dirmstein – Verfolgungsfahrt – Zeugenaufruf

Ein Motorradfahrer sollte am Sonntag den 19.11.2023 gegen 16:15 Uhr in der Heuchelheimer Straße in Dirmstein durch eine Streife der Polizeiinspektion Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei dem Motorrad handelte es sich um eine Enduro (Geländemotorrad). Der Motorradfahrer gab aber sofort Gas, um sich der Kontrolle zu entziehen. Der Motorradfahrer flüchtete schließlich über Seitenstraßen in einen Feldweg. Hier bog er in einen Wingert ab, weshalb der Sichtkontakt letztlich verloren ging. Die Verfolgungsfahrt wurde von vielen Passanten/ Spaziergängern beobachtet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Grünstadt.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße