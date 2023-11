Ladenburg – ERSTMELDUNG – Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen auf der A5

Ladenburg / Mannheim / A5 / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Wie die Polizei mitteilte kam es am 18:11.2023 gegen 05:15 Uhr auf der BAB 5 kurz nach der Anschlussstelle Ladenburg in nördlicher Fahrtrichtung zu einem Verkehrsunfall an dem mehrere Fahrzeuge beteiligt waren. Aufgrund von Trümmerteilen sind momentan alle Fahrstreifen in Richtung Darmstadt gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Ladenburg ausgeleitet. Über den Unfallhergang und das genaue Ausmaß kann bislang keine Auskunft gegeben werden. Es wird nachberichtet.

