Ortsvorsteher-Radtour: Eisgenuss in Oggersheim und Ruchheim

Eine weitere kostenfreie Ortsvorsteher-Radtour mit erfrischendem Eisgenuss bietet der Marketing-Verein Ludwigshafen am Mittwoch, 26. Juli an. Angesteuert werden die beiden Stadtteile Oggersheim und Ruchheim.

Los geht’s um 17 Uhr in Oggersheim mit der Begrüßung durch Ortsvorsteherin Sylvia Weiler und einer gratis Kugel Eis am Eiscafé Venezia am Hans-Warsch-Platz. Es geht weiter über den Backsteinweiher zum Gemüsehof Schuch im Stadtteil Ruchheim, wo die Teilnehmenden aus erster Hand Interessantes aus einem Ludwigshafener Landwirtschaftsbetrieb erfahren. Ortsvorsteher Dennis Schmidt empfängt die Radfaher*innen bei einer Kugel Eis am Eiscafé Allegro in Ruchheim.

Bis zu 20 Teilnehmende können mit eigenem verkehrssicherem Fahrrad an diesem kostenfreien Angebot teilnehmen. Eine Voranmeldung ist bis spätestens 25. Juli über die Tourist-Information Ludwigshafen, per Mail an tourist-info@lukom.com oder telefonisch über die Rufnummer 0621 51 20 36 erforderlich.

