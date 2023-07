Orgelkonzert zu Ehren Bachs – Gereon Krahforst musiziert in Protestantischer Lukaskirche in Ludwigshafen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar

Am Vorabend des 273. Todestags Johann Sebastian Bachs sind dessen Werke in der Protestantischen Lukaskirche in Ludwigshafen-Süd (Kurfürstenstraße 46) zu hören. Gereon Krahforst (Maria Laach) musiziert an der renovierten Ott-Orgel am Donnerstag, 27. Juli, 19.30 Uhr. Der international gefragte Organist war bereits zu den Dekanatskirchenmusiktagen des Protestantischen Kirchenbezirks Ludwigshafen zu erleben.

Das Programm bietet einen Querschnitt durch das Lebenswerk und die unterschiedlichen Formen der Musik Bachs. Im Konzert erklingen unter anderem freie Orgelwerke wie die Toccata und Fuge in F-Dur, Choralbearbeitungen wie „Allein Gott in der Höh‘ sei Ehr‘“ sowie Bearbeitungen fremder Werke wie das Concerto C-Dur nach Antonio Vivaldi.

Die künstlerische Leitung des liegt in den Händen von Bezirkskantor Tobias Martin, Veranstalterin ist die Protestantische Kirchengemeinde Ludwigshafen-Süd. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei, Spenden sind willkommen.

Quelle: Prot. Dekanat Ludwigshafen