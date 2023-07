TSG Hoffenheim richtet sportliche Abteilung neu aus

Sinsheim / Metropolregion Rhein-neckar – Geschäftsführer Alexander Rosen hat die sportliche Abteilung des Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim neu ausgerichtet und den gestiegenen Erfordernissen angepasst. Mit sofortiger Wirkung wird Bastian Huber (43) die neu geschaffene Position des Technischen Direktors bekleiden. Pirmin Schwegler (36) rückt zum Leiter Profifußball auf, Maximilian Vollmar (37) fungiert künftig als Leiter der Lizenzspielerabteilung.

Bereits unmittelbar nach seiner Berufung zum Geschäftsführer hat Alexander Rosen angekündigt, die Verantwortung in der sportlichen Abteilung auf mehrere Schultern verteilen zu wollen. „Die TSG Hoffenheim ist in ihrer Organisation seit Jahren schlank aufgestellt. Die intern wie extern zu bewältigenden Aufgaben sind in dieser Zeit aber erheblich und kontinuierlich gewachsen. Wir werden auch künftig unsere Struktur nicht aufblähen, aber in einem moderaten Maß den Anforderungen anpassen, die an einen modernen und ambitionierten Profiklub gestellt werden“, erklärt Alexander Rosen, der einen Großteil seines schon als Direktor Profifußball zu bewältigenden Aufgabengebiets mit in seine neue Position nimmt. „Als Geschäftsführer kommen natürlich weitere Verpflichtungen dazu. Auf die freue ich mich sehr, aber sie verlangen umso mehr nach einer Verbreiterung der sportlichen Leitung“, führt der 44 Jahre alte Manager aus.

Bastian Huber, der bereits seit vier Jahren bei der TSG in verantwortlicher Position arbeitet, wird den neu geschaffenen Direktoren-Posten in der sportlichen Abteilung übernehmen. Bisher zeichnete der A-Lizenz-Inhaber als Leiter des Scoutings bei dem Bundesligisten verantwortlich. Diese Funktion wird er zunächst auch weiterhin wahrnehmen. Darüber hinaus wird er sich vor allem um die technischen Aufgaben kümmern, die internen Abläufe und Prozesse optimieren sowie die schon jetzt enge und erfolgreiche Verzahnung der Profi-Abteilung mit der Akademie garantieren.

„Das ist eine enorme Verantwortung, die mir übertragen wurde“, weiß Bastian Huber. „Ich freue mich über das Vertrauen und darauf, im Hintergrund die gerade für einen Profifußball-Klub so wichtige Detailarbeit mit der nötigen Akribie und Ruhe gestalten zu können“, führt Huber aus. „Bastian Huber hat bereits in der Vergangenheit viele Themenfelder bearbeitet, die weit über das Scouting hinausgehen. Er genießt hohe Wertschätzung innerhalb der TSG und aufgrund seiner durch vielschichtige Funktionen im Fußball erworbene Erfahrung auch darüber hinaus“, lobt Alexander Rosen eine „gut vernetzte, kommunikative und starke Persönlichkeit“.

Pirmin Schwegler wird in seiner neuen Position noch mehr operative Verantwortung bei sportlichen Themen rund um die Profi-Mannschaft übernehmen. Darüber hinaus soll der 36 Jahre alte Ex-Profi gemeinsam mit Bastian Huber sukzessive mehr Verantwortung im Zuge von Transferabläufen, dem Kadermanagement und der Führung des Teams rund um den Profi-Kader übernehmen.

„Ich bin mir der Herausforderung bewusst und weiß es sehr zu schätzen, dass mir der Klub ein so breites und spannendes Aufgabenfeld anvertraut“, sagt der 14-fache schweizerische Nationalspieler, der zwischen 2014 und 2017 59 Spiele für die TSG Hoffenheim bestritt. „Es ist die nächste Entwicklungsstufe auf meinem Weg, den ich behutsam und vor allem unter der bestmöglichen Anleitung gehen möchte. Dass ich hier bei der TSG die Chance erhalte, in Ruhe aber dennoch mit großem Ehrgeiz in eine solche verantwortungsvolle Rolle zu wachsen, ist ein großes Privileg für mich.“

„Pirmin hat in kürzester Zeit nicht nur zahlreiche Extreme im Profifußball kennengelernt, sondern auch schon in Drucksituationen bereits starke Akzente gesetzt. Klares Ziel ist es, ihn zum Sportdirektor zu entwickeln. Dafür findet er bei der TSG die besten Voraussetzungen vor“, sagt Alexander Rosen.

Wie bereits berichtet, wird neben Schwegler noch ein weitere ehemaliger TSG-Kapitän auf seine neue Aufgabe nach Ende der Profikarriere vorbereitet: Benjamin Hübner absolviert auf der Geschäftsstelle und in der Akademie des Klubs ein 18 Monate währendes Trainee-Programm.

Seit 2019 fungiert Maximilian Vollmar als Teammanager bei der TSG Hoffenheim. Er wird den Großteil dieser Aufgabe auch weiterhin übernehmen, rückt aber zum „Leiter der Lizenzspielerabteilung“ auf. „Max ist seit vielen Jahren – zunächst in Köln, danach in Hoffenheim – im Profifußball eng vernetzt, verfügt über einen großen Erfahrungsschatz und genießt in der Branche einen ausgezeichneten Ruf“, sagt Rosen über Vollmar, der im Mai 2022 den vom DFB und der DFL initiierten Lehrgang ‚Management im Profifußball‘ erfolgreich abgeschlossen hat. „Seine enormen Fähigkeiten in organisatorischen und administrativen Abläufen noch stärker für uns zu nutzen und ihm dabei auch mehr Verantwortung zu übertragen, ist ein weiterer wichtiger Baustein für die Optimierung unserer Abteilung.“