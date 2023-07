Kradfahrer bei Unfall in Mudau verletzt

Mudau / Metropolregion Rhein-Neckar – In eine Klinik musste ein 22 Jahre alter Honda-Fahrer nach einem Unfall am Montagabend, kurz vor 20.00 Uhr, auf der Kreisstraße zwischen Mudau und der

Landesgrenze nach Bayern gebracht werden. Der 22-Jährige kam in einer langgezogene Linkskurve mit seinem Motorrad nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte eine Begrenzungsmauer. Dadurch stürzte er und verletzte sich leicht. An dem Zweirad entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

