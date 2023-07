Sommer-Pool-Party im Aquabella Mutterstadt am 22. Juli

Mutterstadt / Metropolregion Rhein-neckar – Das Aquabella in Mutterstadt wird am Samstag, 22. Juli, von 14 bis 18 Uhr zur Disco – und die Liegewiese zur Partyarena. Die Sommer-Pool-Party für die ganze Familie steigt mit dem Zephyrus Discoteam aus Oerlinghausen, das mit angesagten Songs und den beliebtesten Sommer-Hits für ultimativen Badespaß sorgt. Im Wasser schwimmen bei der Party aufblasbare Riesenkraken und Pooltiere, während man auf den Twister-Inseln chillen und sich in den Water-Globes über das Wasser kugeln lassen kann. Auch an Land gibt es für die Besucher viele Spielmöglichkeiten zu entdecken. Es gelten die normalen Eintrittspreise.

