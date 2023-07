Tulla Realschule Mannheim lädt nochmal zum KUMU-Fest

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein letztes Mal für dieses Schuljahr lädt die Tulla Realschule Mannheim herzlichst zu einer Veranstaltung – zu unserem KUMU-Fest – in der Tulla-Realschule ein. Ein Abend voller Kunst, Musik und leckeren Köstlichkeiten. Die beiden Bläserklassen werden für Musik sorgen, doch es wird auch Gesangsstücke geben, sowie einige Performance- Beiträge.

Ich würde mich freuen, wenn ich Sie trotz der sommerlichen Temperaturen am Freitag, den 21.07.2023 um 17 Uhr bei uns an der Schule begrüßen dürfte.

Die Einladung richtet sich vorallem an die Schüler und Eltern der Tulla Realschule.

KUMU Poster