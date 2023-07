Waldsee – Verkehrsüberwachung auf der K13

Waldsee / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Am Freitag, den 07.07.2023, wurden, im Zeitraum von 11:30 -13:30 Uhr, Geschwindigkeitskontrollen auf der K13 in Waldsee durchgeführt. Es wurden 6 Geschwindigkeitsverstöße geahndet, wovon einer der Betroffenen die vorgeschriebene Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h um 25 km/h überschritt. Dieses Verhalten hat für den Fahrer ein Bußgeld, sowie einen Eintrag mit einem Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg zur Folge. Des Weiteren wurde ein Verkehrsteilnehmer kontrolliert, welcher den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte, was mit einem Verwarnungsgeld sanktioniert wurde.

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One