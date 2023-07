Fahrräder aus Keller in Ludwigshafen-Süd entwendet

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Im Zeitraum vom 02.07.2023, 15:15 Uhr, bis zum 03.07.2023, 06:30 Uhr, wurde durch unbekannte Täter in der Von-Weber-Straße in einem Mehrfamilienhaus in mehrere Keller eingebrochen. Hierbei wurden ein Rennrad und ein E-Bike entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

