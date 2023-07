Helmstadt-Bargen – Angeblicher Spendensammler durch Anwohnerin wiedererkannt und abgewiesen

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Bei einem Unfall im Einmündungsbereich der Peterstaler Straße und dem Mühlweg wurde am Mittwochvormittag ein 20-jähriger Radfahrer schwer, jedoch nicht lebensgefährlich, verletzt. Nachdem eine 21-jährige Renault-Fahrerin gegen 10:45 Uhr die Peterstaler Straße entlang fuhr, setzte diese auf Höhe des Einmündungsbereichs am Mühlweg zum Wenden an und übersah hierbei den entgegenkommenden 20-Jährigen. In dessen ... Mehr lesen »