„Winds of Rotary” – Großes Benefiz-Sommerkonzert am 22. Juli 2023 in St. Josef Ludwigshafen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, 22. Juli 2023, findet um 19 Uhr in der Kirche St. Josef in Ludwigshafen-Friesenheim ein Benefiz-Sommerkonzert mit über 100 Mitwirkenden statt. Der Spendenerlös geht an das SOS-Kinderdorf und den Behindertenverein in Nikosia.

Beim Sommerkonzert mit dem Titel „Winds of Rotary” wirken der Deutsche Rotary Chor, der Cäcilienchor Ludwigshafen, der Konzertchor LGV Nürnberg und das Sinfonische Blasorchester Georgensgmünd mit. Unter der Leitung von Elke Voelker, Jens Lohmüller und Turgay Hilmi erklingen neben geistlicher Musik berühmte italienische Opernchöre und Filmhits von Andrew Lloyd Webber und Ennio Morricone. Über 100 Mitwirkende gestalten das Großprojekt, das neben Ludwigshafen auch in Georgensgmünd und im Amphitheater von Kyrenia auf Nordzypern erklingen wird. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Um Spenden wird gebeten.