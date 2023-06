Heidelberg – Unachtsamer Busfahrer fährt auf Motorrad auf

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Ein 34-jähriger Busfahrer eines Linienbusses befuhr am Mittwoch gegen 17.40 Uhr die Bundesstraße 37 stadtauswärts. Vermutlich infolge Unachtsamkeit und zu geringem Sicherheitsabstand fuhr er auf ein vorausfahrendes, verkehrsbedingt abbremsendes Motorrad eines 19-Jährigen auf.

Der 19-Jährige kam hierdurch zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Transport in die Klinik war nicht erforderlich. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One