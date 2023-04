Mannheim – WM-Auftakt für KTM-Pilot Dirk Geiger

Mannheim / Assen.

Jetzt am Wochenende findet für den Motorradrennfahrer Dirk Geiger aus Mannheim der Saisonauftakt zur Supersport 300-Weltmeisterschaft in Assen/Niederlande statt. Der 20-Jährige startet auf einer KTM RC 390 R für das KTM-Freudenberg-Team aus Bischofswerda, sein KTM-Teamkollege ist Lennox Lehmann aus Dresden.

Im Vorjahr ging Dirk Geiger für das Team Füsport-RT Motorsport auf einer Kawasaki an den Start und feierte mit dem Sieg beim Saisonfinale auf dem Autodromo Portimao in Portugal seinen bisher größten Erfolg. Im WM-Gesamtklassement belegte Dirk Geiger, der am 4. Juli 2002 in Mannheim geboren wurde, mit 86 WM-Punkten den elften Endrang.

Die Supersport 300-WM wird im Rahmen von den Europarennen der Superbike-Weltmeisterschaft bei acht Veranstaltungen ausgetragen und es findet jeweils ein WM-Lauf am Samstag sowie am Sonntag statt.

Dirk Geiger begann bereits sehr früh mit dem Motorradsport und wurde schon 2010 Deutscher Meister in der Pocketbike-Klasse, 2015 gewann er auf KTM den ADAC Junior Cup. Seit Jahren zählt Dirk Geiger zu den erfolgreichsten deutschen Nachwuchspiloten. Das erste Supersport 300-Rennen wird in Assen am Samstagnachmittag um 12.40 Uhr gestartet und der zweite Lauf findet dann am Sonntag um 15.15 Uhr statt. Weitere Informationen über Dirk Geiger gibt es unter www.dirk-geiger.de.



Text Michael Sonnick

Foto 1: Dirk Geiger (Mannheim/KTM) hofft auf viele Pokale in der Supersport 300-Weltmeisterschaft (Foto Michael Sonnick)

Foto 2: Der Mannheimer Dirk Geiger startet auf einer KTM RC 390 R für das Freudenberg-Team in der Supersport 300-WM (Foto Hermann Rüger)

Michael Sonnick