Mannheim – Ehrlicher Beifahrer bekennt sich zu ausstehender Geldstrafe

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde gegen Mitternacht ein Mercedes in der Weinheimer Straße kontrolliert. Während des Gesprächs mit der 25-jährigen Fahrerin meldete sich plötzlich der Beifahrer und offenbarte, dass er eigentlich auf Grund eines Haftbefehls von der Polizei gesucht werde. Eine Überprüfung in den polizeilichen Systemen ergab, dass der 23-Jährige tatsächlich noch eine Geldstrafe zahlen muss. Die Fahrerin beglich den noch offenstehenden Betrag, sodass dem Mann ein längerer Aufenthalt in der Justizvollzugsanstalt erspart blieb. Ihre Großzügigkeit lenkte die Beamtinnen und Beamten jedoch nicht davon ab, dass die Frau unter dem Einfluss von Kokain gefahren war. Nachdem sie auf dem Revier eine Blutprobe abgegeben hatte und ihr die Weiterfahrt untersagt wurde, konnten die Beiden nach Hause gehen – allerdings ohne das Auto.

Gegen die Frau wird nun wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Drogeneinfluss und wegen des Verdachts des Drogenbesitzes ermittelt.