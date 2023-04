Rhein-Pfalz-Kreis – Bei den Gewichtheber Europameisterschaften holt Max Lang vom AC Mutterstadt die Bronzemedaille

BILD: Der 30-jährige Gewichtheber Max Lang vom AC Mutterstadt holte sich bei der EM die Bronzemedaille im Stoßen

Rhein-Pfalz-Kreis – Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Gewichtheber Max Lang vom AC Mutterstadt hat bei den Europameisterschaften in der armenischen Hauptstadt Jerewan die Bronzemedaille im Stoßen mit 185 Kilogramm in der Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm gewonnen. Den EM-Titel errang Yusuf Fehmi Genc aus der Türkei vor dem Spanier David Sanchez. Max Lang, der am 6. Dezember 1992 in Calw geboren wurde, hat für das deutsche Gewichtheber-Team die erste Medaille geholt. Der 30-jährige Europameister von 2021 zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten Gewichthebern beim Bundesverband Deutscher Gewichtheber (BVDG). Weitere Informationen über den AC Mutterstadt gibt es unter www.ac-mutterstadt.de.

Quelle: Text / Foto: Foto Michael Sonnick