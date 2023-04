Heilbronn – Fahndung nach Brandstifter

Landkreis Heilbronn – Obersulm-Willsbach – Am Samstag, den 5. August 2022, wie auch am Montag, den 15. August 2022, kam es in der Löwensteiner Straße in Obersulm-Willsbach zu jeweils einer Brandstiftung auf einem Firmengelände einer Sanitär- und Heizungsbaufirma. Die Brände wurden zwischen 2 und 4 Uhr nachts gelegt. Die Brandausbruchstellen befanden sich in einem Bereich, der von der Bevölkerung in der Vergangenheit als Durchgang in den Ortskern benutzt wurde, jedoch auf einem Privatgrundstück liegt. Da Wohnhäuser in unmittelbarer Nähe zu den Bränden standen, ermitteln die Staatsanwaltschaft Heilbronn und die Kriminalpolizei Heilbronn wegen versuchten Mordes.

In diesem Zusammenhang wird der abgebildete Mann gesucht. Es wird davon ausgegangen, dass er aus dem Bereich des Weinsberger Tals kommt.

Wer kann Angaben zur Identität oder dem Aufenthaltsort dieser Person machen?

Polizeipräsidium Heilbronn

K1/Kapitaldelikte

Karlstraße 108-112

74076 Heilbronn

Tel.: 07131/104-4444 (24h-Erreichbarkeit) oder jede andere Polizeidienststelle