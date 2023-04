„Mach mit – bleib fit!“: Sport im Park Heidelberg startet in die neue Saison! Auftaktveranstaltung am 1. Mai im Grahampark – 31 kostenfreie Kurse in den Stadtteilen ab dem 2. Mai

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Gemeinsam in der Gruppe an der frischen Luft etwas Gutes für die Gesundheit und die Fitness tun: Das können Heidelbergerinnen und Heidelberger bei „Sport im Park“ – kostenlos und unter Anleitung professioneller Übungsleiterinnen und Übungsleiter: Zum Start in die neue Saison 2023 von Sport im Park findet am Montag, 1. Mai 2023, von 11 bis 15 Uhr im Grahampark im Stadtteil Handschuhsheim eine Auftaktveranstaltung statt. Geboten wird ein buntes Programm für die ganze Familie und die Möglichkeit, aktiv etwas für den eigenen Körper zu tun: Ruscha Kouril, zweifache Fitnessweltmeisterin und Olympiateilnehmerin 1992 im Kunstturnen, wird mit dem „Total Body Workout“ ein vielseitiges Ganzkörpertraining zur Verbesserung von Kraft, Ausdauer, Koordination und Beweglichkeit anbieten – ganz ohne Zusatzgeräte. Wer mitmachen möchte, bringt am besten ein Handtuch oder eine Yogamatte zum Unterlegen mit.

Neben dem Fitnesstraining wird für Jung und Alt viel geboten: Alle kleinen und großen Sportlerinnen und Sportler können sich bei der TSG 78 Heidelberg auf der „AirTrackBahn“ austoben – ein Sprungkissen, auf dem Saltos und andere Sprünge geübt werden können. Die „AirTrackBahn“ ist auch ein großer Spaß für Kinder, die sie einfach als Hüpffläche benutzen wollen. Der TSV Handschuhsheim lädt zum Kinder-Rugby ein: „Ringen und Raufen mit dem ovalen Ball“ können alle von vier bis zehn Jahren. Zudem steht für Kinder eine Hüpfburg der AOK zur Verfügung. Daneben informieren Sportvereine über ihre Angebote. Zur Auftaktveranstaltung von Sport im Park sind alle Interessierten herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei. Veranstalter ist die Stadt Heidelberg in Kooperation mit dem Stadtteilverein Handschuhsheim, dem Sportkreis Heidelberg, Heidelberger Sportvereinen und der AOK Rhein-Neckar-Odenwald.

Das Programm:

• 11 Uhr: Fanfarenzug „Hendsemer Herolde“, Begrüßung durch den Stadtteilverein Handschuhsheim und Markus Wellenreuther vom Amt für Sport und Gesundheitsförderung

• 11.30 bis 13 Uhr: „Total Body Workout“ mit Ruscha Kouril (Master Instructor im Fitness und Aerobic, Personal Trainerin, zweifache Fitnessweltmeisterin und Olympiateilnehmerin)

• 13 bis 15 Uhr: Vorführungen und Mitmachangebote von und mit den Sportvereinen und der AOK Rhein-Neckar-Odenwald

Wöchentliche Kurse – von Boule bis Zumba

Die wöchentlichen „Sport im Park“-Kurse starten ab Dienstag, 2. Mai 2023: Stadt, Sportkreis und 14 Heidelberger Sportvereine bieten montags bis sonntags insgesamt 31 Kurse auf Grün- und Parkflächen in nahezu allen Stadtteilen an. Neu dabei sind in diesem Jahr Sportprogramme in Ziegelhausen, Schlierbach und der Weststadt. Die Vielfalt ist groß – von Pilates, Zumba, Tai Chi und Ving Tsun über Sportliches Rückentraining, Hatha-Yoga, Gymnastik für Jedermann und Calisthenics bis hin zu Boule, Nordic Walking und Ausdauertraining. Angeleitet werden die Kurse durch geschulte Übungsleiterinnen und -leiter von Heidelberger Sportvereinen. Die Kurse sind für untrainierte Personen ebenso geeignet wie für trainierte Sportlerinnen und Sportler. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenfrei, ein Einstieg jederzeit möglich.

„Sport im Park“ – Kurse 2023

Montags: ab 8. Mai

Pilates

„alla hopp!“-Anlage (Kirchheim)

18 bis 19 Uhr

Deutscher Alpenverein – Sektion Heidelberg

Sportliches Rückentraining

Sickingenplatz (Rohrbach)

18.30 bis

20 Uhr

Deutscher Alpenverein – Sektion Heidelberg

Hatha-Yoga

Grahampark (Handschuhsheim)

19 bis 20 Uhr

Heidelberger Judo-Club

Gymnastik für Jedermann

„Der andere Park“ (Südstadt)

20.30 bis 21.30 Uhr

Heidelberger TV

Dienstags: ab 2. Mai

Fit ab (50) 60/ 70

Schwanenteichanlage (Bergheim)

9 bis 10 Uhr

aktivijA e.V.

Mobil mit Spaß, Sport und Spiel

Treffpunkt: Forum 1 vor HeidelBERG-Café; Rund um Spiel- und Sportmöglichkeiten auf dem Emmertsgrund und Boxberg

17.30 bis

19 Uhr

Budo-Club Emmertsgrund/ Boxberg

Tai Chi genießen

Werderplatz (Neuenheim)

18 bis 19 Uhr

TSG 78 Heidelberg

Calisthenics in der Bahnstadt

Calisthenics-Anlage Bahnstadt

18.30 bis 19.30 Uhr

TB Rohrbach

cYoga

Grünanlage am Römerbad / Jahnplatz (Neuenheim)

19 bis 20 Uhr; ab September: 18.30 bis 19.30 Uhr

TSG 78 Heidelberg

Mittwochs: ab 3. Mai

Nordic Walking

Fitropolis (Rohrbach)

9 bis 10 Uhr

TSG Rohrbach

Tai Chi

Frieda- und Mathias-Müller-Park (Grünfläche „Ebertplatz“, vor Restaurant Capri, Ziegelhausen)

10 bis 11 Uhr

TSG Ziegelhausen

Kraft- und Balancetraining

Dante-Spielplatz (Rundfläche, Weststadt)

10 bis 11 Uhr

aktivijA e.V.

Nordic-Walking für Einsteiger

und Geübte

Treffpunkt: Otto-Hahn-Platz, vor Hausnummer 2 (Emmertsgrund)

15.30 bis

17 Uhr

Budo-Club Emmertsgrund/ Boxberg

Boulespiel für Jedermann/-frau

Boule-Anlage am Kranichweg (beim Seniorenheim „Am Kranichgarten“, Pfaffengrund)

18 bis 20 Uhr

TSV Pfaffengrund

Fit am Neckarstrand

Neckarwiese an der „Adlerüberfahrt“ (Schlierbach)

18 bis 19 Uhr

TV Schlierbach

Hatha-Yoga

Werderplatz (Neuenheim)

19 bis 20 Uhr

Heidelberger Judo-Club

Yoga für Geübte

„Der andere Park“ (Südstadt)

19.20 bis

20 Uhr

aktivijA e.V.

Donnerstags: ab 4. Mai

Mit Yoga in den Tag

Schwanenteichanlage (Bergheim)

7 bis 8 Uhr

Heidelberger Judo-Club

Frühsport

Penta-Park (Bergheim-West)

9 bis 9.45 Uhr

aktivijA e.V.

Entspannt am Berg

Otto-Hahn-Straße, rechts oberhalb der „Kinderbaustelle“ (Emmertsgrund)

17 bis 18 Uhr

TB Rohrbach

Ausdauertraining – abwechslungs-reich zu mehr Kraft und Beweglichkeit

Im Mai: Talstation Bergbahn (Altstadt); ab Juni: „alla hopp“!-Anlage (Kirchheim)

Im Mai: 17.30 bis 19.30 Uhr; ab Juni: 18.30 bis 19.30 Uhr

Deutscher Alpenverein – Sektion Heidelberg

Bodystyling

„Der andere Park“ (Südstadt)

19.15 bis 20.15 Uhr

Heidelberger TV

Freitags: ab 5. Mai

Fit in den Tag

„alla hopp!“-Anlage (Kirchheim)

10 bis 11 Uhr

KG Polizei Heidelberg

Pilates

„alla hopp!“-Anlage (Kirchheim)

11 bis 12 Uhr

KG Polizei Heidelberg

Functional Training

Sickingenplatz (Rohrbach)

17 bis 18 Uhr

TSG Rohrbach

Boulespiel für Jedermann/-frau

Boule-Anlage am Kranichweg (beim Seniorenheim „Am Kranichgarten“, Pfaffengrund)

18 bis 20 Uhr

TSV Pfaffengrund

Pilates meets Qigong

Josef-Amann-Anlage (Pfaffengrund)

18.30 bis 19.30 Uhr

TSV Pfaffengrund

Viva Folklore

„Der andere Park“ (Südstadt)

19 bis

20.30 Uhr

Argentinien-Gruppe Rhein-Neckar e.V.

Samstags: ab 6. Mai

Ving Tsun

Platz der Begegnung (Schlierbach)

10.15 bis 11.30 Uhr

TV Schlierbach

Rugby

Grahampark (Handschuhsheim)

10.30 bis 11.30 Uhr

TSV Handschuhsheim

Sonntags: ab 7. Mai

Zumba Gold für Anfänger

Sickingenplatz (Rohrbach)

17 bis 18 Uhr

TSG Rohrbach

Mehr Informationen und das gesamte Kursprogramm gibt es auch im Internet unter www.heidelberg.de/sportimpark.