Frankenthal – vhs-Vortrag „Die Malerinnen an den europäischen Höfen des 18.Jahrhunderts“ am 27.04.2023

In diesem Vortrag werden von der Referentin Diana Liesegang verschiedene Künstlerinnen wie Rosalba Carriera, Elisabeth Vigee-Lebrun oder Angelika Kaufmann und ihre Werke vorgestellt. Im 18. Jahrhundert gab es eine Reihe von Künstlerinnen, die durch ihr Talent und Schaffenskraft erfolgreich waren und deren Werke von den Fürsten Europas hochgeschätzt wurde. Die Künstler*innen gerieten in Vergessenheit und werden erst in den letzten Jahren wiederentdeckt und neu bewertet.

Der Vortrag findet von 19.00-20.30 Uhr im vhs Bildungszentrum, Schlossergasse 8-10 in Frankenthal statt. Um eine Anmeldung wird gebeten.

Mehr Infos und Anmeldung unter: www.vhs-ft.de, telefonisch 06233-349203 oder per E-Mail an info@vhs-ft.de möglich.

