Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 25-Jähriger Fahrgast eines Linienbusses wurde am Donnerstagmittag, gegen 13:45 Uhr, in der Bismarckstraße, aufgrund eines starken Bremsmanövers des Busses schwer verletzt. Ursächlich hierfür war ein bislang unbekannter Fahrzeugführer bzw. eine Fahrzeugführerin eines grauen Fords. Dieser blockierte den Sonderfahrstreifen des Linienbusses in Höhe der Quadrate L 1 / L 2, weshalb ihm der ... Mehr lesen »