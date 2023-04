Münchweiher / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Hofgut Neumühle bei Münchweiler an der Alsenz bietet am Samstag, 13. Mai, ab 9 Uhr ein ganztägiges Seminar zum „Grünlandmanagement“ für Damtier-, Schaf und Ziegenhalter an. Damtierhalter werden damit auf den Sachkundenachweis (Teil 2) vorbereitet. Am Vormittag findet eine Bestandsführung statt und es geht um Aufwuchsleistung und Pflegemaßnahmen. Außerdem ... Mehr lesen »