Dossenheim – Auto durchbricht Schaufensterscheibe und verletzt zwei Kinder leicht

Am heutigen Freitagvormittag, gegen 09:30 Uhr ereignete sich ein Unfall in der Ringstraße, bei dem eine Autofahrerin beim Anfahren aus bisher ungeklärter Ursache durch die Fensterscheibe eines Geschäfts fuhr. Nach aktuellen Ermittlungen standen zum Unfallzeitpunkt zwei Kinder vor dem Laden, welche vor der Kollision mit dem Schaufenster ebenfalls vom PKW erfasst und dadurch leicht verletzt wurden. Beide Kinder wurden in ein nahegelgenes Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Zum aktuellen Schadensbild können noch keine Angaben gemacht werden. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.