Niederkirchen bei Deidesheim – Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Niederkirchen bei Deidesheim/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 13.04.2023 gegen 11:30 Uhr kam es in der Friedelsheimer Straße zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 34jähriger Lkw-Fahrer verlor kurzzeitig die Kontrolle über sein Lenkrad, dadurch kam der Lkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne sowie zwei Wohnhäuser bzw. deren Einfriedungen. Dabei wurde der Lkw und Einfriedungen/Hoftore teilweise stark beschädigt, erste Schätzungen belaufen sich auf einen Sachschaden in Höhe von 25000 Euro.

