Edenkoben – 3. Runde Frauen-Verbandspokal Südwest 2022/23

Edenkoben/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Paarungen der 3. Runde im Frauen Verbandspokal des Südwestdeutschen Fußballverbandes wurden heute in der Geschäftsstelle des SWFV in Edenkoben durch SWFV-Präsident Dr. Hans-Dieter Drewitz ausgelost. Spieltag ist am 18.05.2023, 14.00 Uhr. Zeitliche Spielverlegungen können bis 02.05.2023 eingereicht werden.

SG Ingelheim/Drais – 1. FFC Niederkirchen

TSV Venningen/SV Herta Kirrweiler – TuS Wörrstadt

SC Siegelbach – TSV Schott Mainz

Freilos: SV Obersülzen

Die weiteren Runden:

4. Runde (Halbfinale): 29.05.2023 (Pfingsten)

Finale: voraussichtlich 11.06.2023 (in Kirn)