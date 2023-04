Mannheim – VfR Mannheim steht beim 1.FC Bruchsal eine anspruchsvolle Aufgabe bevor

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. „Humboldt-Pinguine brauchen Schutz“: Unter diesem Motto steht der Weltpinguintag in diesem Jahr im Zoo Landau in der Pfalz. Am 25. April wird international dieser Gedenktag begangen. Seinen Ursprung hat er einem kuriosen Umstand zu verdanken: Wissenschaftler auf der amerikanischen McMurdo-Station in der Antarktis bemerkten, dass jedes Jahr am 25. April die Adéliepinguine nach ... Mehr lesen »