Heidelberg – PKW-Fahrer verliert Kontrolle und prallt gegen Baum

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch, gegen 17 Uhr, verlor ein 25-jähriger Daimler-Fahrer auf der K 9708, zwischen Gaiberg und Heidelberg, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Nachdem er nach bisherigen Ermittlungen zu nah an den Bordstein geriet, kam sein Fahrzeug ins Schleudern, kollidierte mit einem Leitpfosten und dann mit einem Baum. Der Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem total deformierten PKW herausgeschnitten und geborgen werden. Er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand mit 20.000 Euro ein Totalschaden. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache aufgenommen.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail