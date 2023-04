Mannheim – Unbekannte Täter dringen in Mannheimer Schule ein – Polizei sucht Zeugen

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Eingebrochen wurde zwischen Dienstagmittag, gegen 15:30 Uhr, und Mittwochmorgen, gegen 07:00 Uhr in eine Schule in der Mannheimer Innenstadt der K – Quadrate. Die bisher unbekannten Täter / Täterinnen verschafften sich über die Haupteingangstür Zugang zum Gebäude. An der Tür befanden sich keine Aufbruchspuren. Es wird daher noch ermittelt, ob diese ordnungsgemäß verschlossen war. Nachdem die Unbekannten in das Gebäude gelangt waren, betraten sie das Lehrerzimmer sowie das Sekretariat, worin diese gewaltsam diverse Spinde sowie Schulfächer aufbrachen. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Tel.: 0621/1258 – 0 entgegen.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail