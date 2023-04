Bad Dürkheim – Unfall auf der B271 forderte einen Verletzten

Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen zwei PKW kam es am Freitag den 31.03.2023 gegen 10:30 Uhr im Bereich der B 271 in Bad Dürkheim. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete ein 78 – jähriger Autofahrer, welcher aus der Mannheimer Straße nach links auf die B 271 in Fahrtrichtung Neustadt an der Weinstraße einbiegen wollte, die Vorfahrt einer 54 – jährigen Autofahrerin, welche die B 271 in Richtung Bad Dürkheim befuhr. Die 54 – Jährige kollidierte in Folge der Vorfahrtsverletzung mit dem 78 – jährigen Autofahrer und wurde dabei leicht verletzt. Sie wurde von dem hinzugerufenen Rettungsdienst medizinisch versorgt und kam zur weiteren Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 5.000 EUR beziffert. Die B 271 musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. Nach Abschleppen der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn wurde die B 271 gegen 12 Uhr wieder freigegeben.