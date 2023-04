Mannheim – 2. Playoff-Halbfinale – Adler kassieren nach Blackout deutliche Niederlage. ERC Ingolstadt gleicht aus

Mannheim / Ingolstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Mannheimer Adler konnten heute am 2 April 2023 auf eigenem Eis im zweiten Playoff-Halbfinale gegen ERC Ingolstadt nicht nachlegen! Nach dem ersten 1:3 Sieg der Adler im Playoff-Halbfinal am Freitag in Ingolstadt, galt es heute um 16:30 h in der ausverkauften SAP-Arena den Heimvorteil zu nutzen.

Jedoch gab es eine deutliche 3:6 Niederlage im 2. Playoff-Halbfinale für die Mannheimer Adler auf eigenem Eis in der SAP-Arena gegen den ERC Ingolstadt. Die Mannheimer gingen, entgegen den Erwartungen, die Begegnung in der SAP-Arena, sehr zurückhaltend an. Dem entsprechend avancierte Arno Tiefensee im Mannheimer Tor zum besten Spieler im ersten Drittel auf Seiten der Adler. Trotz der sehr guten Leistungen überwindete Justin Feser den Keeper in der 18. Minute zur 0:1 Führung der Gäste. In der 26. Minute erhöhte der ERC durch Colton Jobke auf 0:2. Eisenschmid verkürzte für die Adler auf 1:2. Gespielt waren zu dem Zeitpunkt 27 Minuten. Nur 3 Minuten später glich Matthias Plachta in Überzahl zum 2:2 aus (30.).

Wie schon zu Beginn der Begegnung, kamen auch im dritten Drittel die Ingolstädter besser aus der Kabine. Mannheim hatte von der 43. bis zur 45. Minute einen Blackout. Innerhalb dieser 2 Minuten erzielten Ty Ronning (43.), Daniel Pietta (44.) und Frederik Storm (45.) drei Tore zur 2:5 ERC-Führung. Damit war das Spiel entschieden. Thomas Larkin verkürzte nochmal auf 3:5 aus Sicht der Adler in der 53. Minute, ehe Leon Hüttl in der 59. Spielminute den 3:6 Endstand für die Gäste aus Ingolstadt platzierte .