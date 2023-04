Wachenheim – Körperverletzung auf Weinfest

Wachenheim / Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)

Am 01.04.2023 fand in Wachenheim an der Weinstraße die Veranstaltung “VinoLumino” statt. Bei der Veranstaltung konnte ein hohes Besucheraufkommen festgestellt werden. Die Veranstaltung verlief grundsätzlich friedlich. Lediglich gegen 22:20 Uhr kam es zu Streitigkeiten, welche der anwesenden Polizei durch den eingesetzten Security-Dienst mitgeteilt wurden. Durch die Beamten wurde die Personengruppe angesprochen. Im Rahmen des Gesprächs konnte ermittelt werden, dass der 25-jährige Geschädigte, im Laufe der Streitigkeiten, durch eine unbekannte Person gegen die linke Schläfe geschlagen wurde. Hinweise zum Täter konnte der 25-Jährige keine geben. Er erlitt durch den Schlag Rötungen im Gesicht und am Hals.