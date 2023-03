Oster-Schaufenster der ehemaligen Metzgerei Schwarz ein Highlight in Ludwigshafen

Ludwigshafen / Maudach / Metropolregion Rhein-Neckar.

Ein echter Hingucker ist das Schaufenster der ehemaligen Metzgerei Schwarz in Lu-Maudach. Hans Schwarz verwandelte mit viel Liebe zum Detail sein ehemaliges Schaufenster in der Silgestraße in eine kleine zauberhafte Osterwelt. Das Schaufenster nutzte Hans Schwarz bereits in der Vor-Weihnachtszeit und überraschte, mit einem wunderbaren zur Jahreszeit passenden, Wald-Schaufenster.

Jetzt zur Osterzeit ist es nicht nur ein Hingucker für Kinder, auch für viele Erwachsene ist es ist ein lohnendes Ziel. Das Schaufenster macht Lust auf Ostern und den Frühling, vorbeischauen lohnt sich.





BILDER MRN-NEWS