Rhein-Pfalz-Kreis – Reparatur in der Sauna des Kreisbades Heidespaß in Maxdorf/Lambsheim

Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Sauna des Kreisbades Heidespaß in Maxdorf/Lambsheim schließt wegen Reparaturarbeiten in der Zeit vom 11. bis 14. April 2023. Der Schwimmbereich ist nicht betroffen und hat wie üblich geöffnet.

Alternativ haben Saunainteressierte die Möglichkeit, die Saunen der Kreisbäder in Schifferstadt und Römerberg zu besuchen. Das Aquabella in Mutterstadt ist in dieser Zeit wegen Revisionsarbeiten geschlossen.

Weitere Informationen und Öffnungszeiten sind auch unter www.kreisbäder.de einsehbar.

